Calci e pugni contro i carabinieri, pusher 18enne arrestato

ORZINUOVI (24 aprile 2019) - Si aggirava per il centro storico con una busta piena di hashish e dopo aver visto i carabinieri e tentato la fuga ha deciso di assestare calci e pugni ai militari per non essere arrestato. Alla fine gli uomini dell’Arma hanno avuto la meglio e il 18enne, che vive a Roccafranca, è stato prima messo in manette e poi, martedì, è tornato in libertà con il daspo dalla cittadina bresciana.

