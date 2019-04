Turismo fluviale, richieste in continuo aumento: l'impegno per potenziare l'offerta

CREMONA (24 aprile 2019) - Approvato dalla Giunta il Progetto Navigazione 2019. Come spiegato dai proponenti, l’assessora al Turismo Barbara Manfredini e l’assessore al Territorio Andrea Virgilio, l’iniziativa, avviata nel 2015 grazie alla collaborazione tra imprenditori privati e istituzioni, è stata ulteriormente sviluppata nel 2017 nell'ambito delle iniziative previste dall'Accordo Territoriale Verso il Contratto di Fiume della Media Valle del Po, con la stipula del Protocollo d'Intesa Navigazione Fluviale 2017 - 2019 tra i Comuni di Cremona, Casalmaggiore, Gerre de' Caprioli, San Daniele Po, Spinadesco, Stagno Lombardo, Camera di Commercio di Cremona e Associazione delle Canottieri, ai quali si sono aggiunti quest’anno l'Unione Lombarda dei Comuni centuriati di Bonemerse e Malagnino e il Comune di Villanova d'Arda. La realizzazione di una rete tra tutte le realtà interessate contribuisce infatti al consolidamento del servizio e alla sua promozione.

L'offerta per il 2019 prevede l’utilizzo di due imbarcazioni: la motonave E. Mattei, imbarcazione storica costruita ai primi del ‘900, ha una lunghezza di 25 metri e larghezza massima di 5 metri, omologata per il trasporto di 110 passeggeri (mezzo ideale per le crociere a corto e medio raggio, e per l'organizzazione di aperitivi, aperilunch, feste anche con intrattenimento musicale); il catamarano fluviale Corbara, omologato per il trasporto di 60 passeggeri, caratterizzato da un ridotto pescaggio che consente di navigare in qualsiasi condizione idrometrica del fiume, nonché di ormeggiare direttamente sulle grandi spiagge che caratterizzano il fiume Po.

E' prevista la possibilità di imbarcare a bordo delle unità navali le biciclette e organizzare navigazioni con destinazione Isola Serafini, Isola Giarola, Stagno Lombardo e rientro in bicicletta e viceversa. Le prenotazioni per le crociere previste vanno fatte alle società assegnatarie delle licenze: River Cruiser s.r.l. per la E. Mattei e a Navigazione Interna s.r.l. per il catamarano Corbara. E’ inoltre possibile rivolgersi anche all’Infopoint di piazza del Comune.

Come previsto nel Protocollo d'Intesa Navigazione Fluviale, l'Associazione delle Canottieri, in qualità di capofila operativo, è il referente unico per le attività di promozione, comunicazione e gestione delle iniziative che riguardano la navigazione ed eventi 'di terra' collegati alle crociere. Il rapporto con l'Associazione delle Canottieri, come evidenziato dalla positiva esperienza in corso, è fondamentale anche per il coinvolgimento dei soggetti tradizionalmente legati alla fruizione del Po, per la soluzione di problemi logistici ed organizzativi di interesse comune. L'Associazione delle Canottieri, in contatto diretto con gli armatori, ha provveduto alla realizzazione e alla condivisione del calendario delle crociere e delle iniziative (culturali, sportive, sociali) promosse dai firmatari del protocollo.

L'obiettivo comune è valorizzare i territori legati al fiume incentivando la fruizione e lo sviluppo delle attività economiche locali anche attraverso un'offerta turistica legata alla navigazione sul Po. Il turismo fluviale locale ha infatti mostrato molte potenzialità che necessitano di opportuni investimenti sia per quanto riguarda le infrastrutture, i mezzi e un’adeguata promozione. Da qui l’impegno a collaborare in tale direzione, favorendo inoltre la mobilità lenta lungo le vie d'acqua, creando circuiti turistici collegati promuovendoli in modo coordinato.

Si vuole in questo modo rispondere ad una domanda che è in continuo aumento, come testimoniato dall’interesse dei tour operator che hanno partecipato ai vari workshop e dal crescente numero di persone che utilizzano tale servizio. Nel 2015 sono state effettuate 32 crociere con 1000 passeggeri, nel 2016 sono state organizzate 82 crociere (4206 i passeggeri) e nel 2017 vi è stato un ulteriore incremento di passeggeri, che sono stati ben 6.450, con l’effettuazione di 87 crociere pur con la sospensione della navigazione nel mese di agosto per il basso livello del fiume.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO