Linea Più si unisce ad A2A Energia

CREMONA (24 aprile 2019) - Dal 1° maggio 2019 sarà efficace la fusione per incorporazione di Linea Più in A2A Energia, la società di vendita di energia elettrica, gas naturale e servizi di efficienza energetica del Gruppo A2A, che gestirà complessivamente 2,4 milioni di forniture, dalle grandi realtà industriali alle piccole e medie imprese, ai condomini e ai clienti domestici. La fusione consentirà di valorizzare le eccellenze, creare sinergie, dare accesso a soluzioni, prodotti e servizi innovativi per soddisfare e anticipare le esigenze dei propri clienti, siano essi famiglie o aziende. Nell’ottica dell’attenzione e della vicinanza ai territori che contraddistingue i fondamentali della partnership industriale LGH-A2A, saranno inoltre mantenuti tutti i presidi e le sedi operative di Linea Più.

I clienti di Linea Più, privati e business, riceveranno nei prossimi giorni una comunicazione scritta nella quale saranno illustrati gli elementi caratterizzanti l’operazione. I contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale e i contratti relativi ai servizi di efficienza energetica proseguiranno invariati, così come resteranno immutati i riferimenti e i canali di contatto. I clienti avranno sempre a disposizione il numero verde 800 189 600 e gli sportelli già attivi a Cremona, Crema, Castelleone e Rivolta d’Adda osserveranno i consueti orari di apertura al pubblico. Tutti i servizi online resteranno a disposizione al nuovo indirizzo web: lineapiu.a2aenergia.eu.

Per i clienti serviti in Maggior Tutela, gestita da Linea Più nella città di Cremona, rimarranno attivi sia il numero verde 800 173 883, sia lo sportello clienti di Cremona; l’indirizzo del sito web dedicato sarà aggiornato in maggiortutela-lineapiu.a2aenergia.eu.

Linea Group Holding (Gruppo A2A) è la multiutility del Sud Lombardia. Sorta nel 2006 è oggi operativa nei settori ambiente, energia e distribuzione; da agosto 2016 è protagonista con A2A – che ne detiene il 51% del capitale sociale – di una partnership industriale ricca di sinergie (www.lgh.it).

A2A, che controlla A2A Energia, è la più grande multiutility italiana leader nei settori energia, ambiente, calore, reti e smart city, una realtà da sempre integrata nei territori e capace di generare e distribuire valore, orientata alla sostenibilità, al rispetto e all’ascolto delle persone (www.a2a.eu / https://www.a2aenergia.eu/).

