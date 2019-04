Il Comune dice stop alla plastica

CREMONA (24 aprile 2019) - Il Comune di Cremona dice stop alla plastica e conferma il proprio impegno a favore di politiche per il rispetto ambientale. La Giunta, nella seduta odierna, su proposta dell’Assessore all’Ambiente Alessia Manfredini, ha infatti approvato l’adesione all’iniziativa Plastic Free Challenge lanciata dal ministero dell’Ambiente. Plastic Free Challenge parte dal principio che le amministrazioni pubbliche predispongano azioni per prevenire e ridurre le quantità di rifiuti e valorizzino sistemi integrati per favorire il recupero di energia e di risorse.

Si tratta di un invito a tutti i Comuni ad impegnarsi per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni e dei materiali che possono essere recuperati, così da ridurre in modo sensibile la quantità di rifiuti indifferenziati. L’iniziativa parte dalla constatazione che le materie plastiche sono le principali componenti (fino all’85%) dei rifiuti che si trovano lungo le coste, nei mari e in fondo agli oceani. Si tratta di una minaccia per le specie marine e gli ecosistemi, ma anche un rischio per la salute umana, con implicazioni significative su importanti settori economici. Da qui la sollecitazione a tutte le amministrazioni pubbliche perché offrano un esempio ai cittadini bandendo la plastica monouso.

Aderendo all’iniziativa, il Comune di Cremona si attiverà in modo da eliminare, per quanto possibile, i prodotti in plastica vergine dalle proprie sedi, dando mandato ai responsabili dei vari Settori di interrompere gli acquisti in materiale plastico vergine, privilegiando materiali diversi o riciclati. Sarà inoltre attivata una strategia pluriennale volta a ridurre, fino ad eliminarla, la plastica monouso nelle aree pubbliche e negli spazi privati mediante varie iniziative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO