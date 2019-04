E' morto l'avvocato Giulio Mondini

CREMONA (24 aprile 2019) - E' morto questa mattina, dopo una breve malattia, l'avvocato Giulio Mondini. Aveva 75 anni.

Mondini, civilista, personaggio molto noto in città, aveva ricoperto l'incarico di presidente dell'Ordine degli Avvocati dal '98 al 2006. E' stato anche presidente del Panathlon e della Baldesio.

Vasto cordoglio in città alla notizia della sua scomparsa. Mario Ferraroni, presidente della Baldesio: "Per noi è una grandissima perdita. Giulio è stato presidente, poi consigliere ed è sempre stato vicino al consiglio. Un aiuto prezioso per risolvere contrasti e problemi di qualsiasi tipo, in maniera disinteressata. Giulio ti consigliava, ti aiutava. Ripeto, una grandissima perdita. La Baldesio era la sua seconda casa".