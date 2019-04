Se l'anima gemella si cerca al supermercato

CREMONA (24 aprile 2019) - Un sorriso tra le melanzane e il pollo arrosto, uno sguardo tra i detersivi e gli affettati, una mano sfiorata nel reparto formaggi. L’amore può nascere anche così e non deve essere per forza quello della vita. Il giorno pare essere il martedì, l’orario dopo le 20.30. Anche Cremona entra di diritto tra le città dove gli incontri nascono in mezzo ai carrelli della spesa. Anzi: ai cestini del supermercato. Non uno qualunque: l’Esselunga. Diventato chissà come, e ovviamente all’insaputa dei vertici e delle dirigenze, luogo di incontro. In tante zone d’Italia e ultimamente anche all’ombra del Torrazzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO