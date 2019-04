Centrodestra, Malvezzi al Cambonino: 'Ghetto dimenticato'

CREMONA (23 aprile 2019) - «Il quartiere Cambonino è la prova del modello fallimentare di integrazione portato avanti negli anni dalla sinistra, che ha prodotto difficoltà di convivenza tra le innumerevoli etnie presenti nelle palazzine popolari, ha condotto all’abbandono delle fasce più fragili della popolazione cremonese e ad un profondo degrado urbano. Grazie alla legge regionale di riforma del sistema abitativo pubblico, di cui sono stato relatore in Regione Lombardia, invertiremo questo trend disastroso: il Comune tornerà protagonista nell’assegnazione e gestione degli alloggi popolari, dando la priorità a giovani coppie, anziani, famiglie monoparentali, disabili, forze dell’ordine e vigili del fuoco; i punteggi saranno assegnati sulla base degli anni di residenza in Lombardia e nel Comune di Cremona». E’ quanto dichiara il candidato sindaco del centrodestra Carlo Malvezzi al termine della visita nel quartiere Cambonino, che si è tenuta oggi nel tardo pomeriggio. Ad accompagnarlo, Marcello Ventura, capolista di Fratelli d’Italia, consigliere comunale uscente e membro assemblea nazionale, e il presidente del comitato di quartiere Antonio Croci.

«La situazione del quartiere è molto difficile - sottolinea Malvezzi - Negli ultimi anni si è impoverito di servizi. Dopo l’apertura del centro commerciale, ha visto il trasferimento della farmacia e la chiusura dell’unico negozio della zona. La cattiva manutenzione di strade, marciapiedi e del verde pubblico, inoltre, è sotto gli occhi di tutti: è la realtà ad accusare la Giunta comunale uscente di cattiva amministrazione. Il nervo scoperto del Cambonino - continua il candidato del centrodestra - è rappresentato dall’edilizia economica popolare, dove ci sono innumerevoli problemi da risolvere. A fronte di un’ottantina di alloggi, infatti, solo 25 sono assegnati ad italiani, il resto vede la presenza di decine di etnie differenti, appartenenti spesso a culture e mondi distanti tra loro. La politica latita. L’effetto combinato di immigrazione incontrollata ed assenza di misure efficaci per un’integrazione vera ha portato ad una convivenza complicatissima. E a farne le spese sono anziani e fasce deboli della popolazione».

«In mezzo a tanti problemi, sono rimasto colpito dall’attenzione e dall’amore per il quartiere da parte dei residenti che ho incontrato - conclude Malvezzi - persone che vivono qui da tanti anni, hanno relazioni positive, si danno una mano tra di loro, dimostrano una voglia di fare e nutrono una speranza nel cambiamento alla quale vogliamo dare risposta».

«Che dire del Cambonino? - dichiara Marcello Ventura, capolista di Fratelli d’Italia - Un quartiere ghetto, volutamente reso ghetto da questa amministrazione che lo ha lasciato nel degrado più totale. Abitanti 2.245 di cui 1.629 extracomunitari di 47 etnie diverse. La dimostrazione? La raccolta differenziata che viene fatta nei garage dei condomini, garage resi locali immondizie con via la saracinesca e assolutamente non a norma. Con i mezzi che non riescono ad entrare per dimensioni elevate. Stranieri che buttano via qualsiasi cosa, irrispettosi di tutto. Vero che sono dell’Aler, ma la gestione è del Comune, quindi responsabilità del Comune. Per non parlare di come sono ridotti palazzi con ferri scoperti e intonaco inesistente. Il verde? Dimenticato dalle cooperative incaricate dei lavori. Basti pensare che l’impianto di irrigazione dei giardini comunali è più di un anno che non funziona. Non vado oltre - conclude - per noi, una volta vinte le elezioni, sarà tantissimo il lavoro da fare per riqualificare questo quartiere per ridarlo agli italiani con dignità».