Via Mantova, nuova ciclabile: subito proteste e polemiche

CREMONA (24 aprile 2019) - Sono già iniziate proteste e polemiche per la pista ciclabile la cui realizzazione è da poco inziata in via Mantova. Il cantiere è aperto da nemmeno una settimana ma chi lo osserva passando è già sulle barricate. Critiche social, ovviamente. Si lamenta la riduzione dei parcheggi e la difficoltà di posteggiare, adombrando conseguenze negative per le attività della zona che ne risulterebbero penalizzate. Si avanzano perplessità anche sull’impatto della nuova opera sul trasporto pubblico e sugli spazi ridimensionati per la fermata del bus. E declinando in generale criticità sul fronte della sicurezza.

Risponde a tutti l’assessora alla partita, Alessia Manfredini. «Da anni si sa che via Mantova ha bisogno di una ciclabile di collegamento e continuazione tra lo Zaist, porta Venezia e il resto della città. E sempre da anni si sa che ci sono attraversamenti pedonali pericolosi vista la larghezza della strada. Aspettate la fine dei lavori per giudicare».

