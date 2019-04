Fiori, colori, musica: il centro di Cremona si fa bello

CREMONA (23 aprile 2019) - Si avvicina il fine settimana più colorato e più profumato dell’anno: tornano ‘Le Invasioni botaniche’, sabato e domenica nel centro della città. Come sempre, ad organizzare la due giorni floreale con tema la musica in tutte le sue accezioni e la botanica in tutte le sue più diversificate declinazioni estetiche e culturali sono Confcommercio, Botteghe del Centro, Sgp Eventi e PubliA, con main sponsor il Cremona Po. Capaci, tutti insieme, di trasformerà il cuore di Cremona in un autentico giardino diffuso. Accompagnato, non solo idealmente, dalla musica, garantita dall’associazione Esta Italia che tornerà con il quarantasettesimo congresso internazionale degli insegnanti di strumenti ad arco. Così che le installazioni arboree e floreali del ‘Le Invasioni botaniche’ faranno da elegante cornice a molti dei momenti musicali che caratterizzeranno la kermesse.

