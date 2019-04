I professori a lezione con i videogames

ORZINUOVI (24 aprile 2019) - I videogiochi non più come svago o distrazione dallo studio ma, anzi, nuova arma al servizio dell’insegnamento scolastico. Succede a Orzinuovi, più precisamente all’istituto comprensivo, dove gli ultimi corsi didattici per i docenti si sono svolti giocando a Minecraft, il celeberrimo videogame open world a cui si connettono ogni mese quasi 100 milioni di persone di tutte le età da tutto il mondo.

Nei giorni scorsi tutti i docenti delle medie ed elementari si sono riuniti nelle aule di via Verolanuova per provare di persona il progetto Minecraft Education presentato dall’esperto di gaming educativo Mario Profumo. Senza entrare nei tecnicismi, si tratta fondamentalmente di insegnare, o meglio integrare, una serie di materie facendo giocare gli studenti. Il gioco, infatti, permette secondo gli esperti di parlare di matematica, arte, informatica, scienze e perfino musica. Il tutto senza annoiare i ragazzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO