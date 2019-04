Lite in stazione, treno bloccato per oltre 20 minuti

CASTELLEONE (24 aprile 2019) - Insulta il controllore perché il treno è in ritardo, poi pretende di salire in carrozza senza biglietto e con una bici. La discussione va per le lunghe, il convoglio rimane bloccato in stazione per oltre venti minuti e il viaggiatore alla fine rinuncia alla corsa, scagliando la bicicletta per terra non lontano dai binari, e andandosene dopo una nuova raffica di improperi all’indirizzo del dipendente di Trenord. L’episodio si è verificato prima di Pasqua ma le indagini dei carabinieri di Castelleone si sono chiuse nelle ultime ore.

