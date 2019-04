Sos medici di base, Cremona carente. Ne mancano 40

CREMONA (23 aprile 2019) - In Italia c’è un medico ogni 250 abitanti (per essere precisi: 3,9 dottori ogni mille abitanti) e sembra difficile credere che possa esserci una carenza di camici bianchi. In particolare in una regione come la Lombardia, considerata una delle regioni italiane con la sanità migliore. Eppure i dottori mancano. E mancano anche in provincia di Cremona. Stiamo parlando dei medici di famiglia. Il dato è stato diffuso nei giorni scorsi dall’Ats Valpadana (che include il territorio di Cremona e quello di Mantova), dove a livello di medici di base, nel corso di quest’anno, si dovrà fare i conti con un fabbisogno complessivo di novanta medici di base: una quarantina in provincia di Cremona (dove si registrano 41 ambiti carenti), circa 50 in quella di Mantova.

