Turismo, Cremona conquista: boom di visitatori

CREMONA (23 aprile 2019) - Coda al battistero il sabato. Piena la cattedrale domenica di Pasqua. Ieri una super affollata piazza del Comune, splendida anche sotto un cielo velato. Pochi tavoli rimasti liberi nei ristoranti, affluenza da record nei musei, bar strapieni a tutte le ore. Ci si attendeva il pienone e pienone è stato. Per questa Pasqua 2019 Cremona è tornata a far leva, alla grande, su un appeal da città d’arte importante. Le dimensioni non sono quelle di Firenze e Venezia, certo, ma in proporzione, il flusso dei turisti sotto il Torrazzo è stato davvero notevole. E adesso che si è arrivati a registrare questo boom di presenze si può dare il la all’altra sfida, quella dei pernottamenti: eventi e convegnistica sono lo strumento per far restare i visitatori in città più giorni.

