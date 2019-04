Ciclista investito al rondò di via Sesto, ferito 33enne

CREMONA (21 aprile 2019) - Ha riportato ferite fortunatamente non gravi il ciclista di 33 anni che è stato travolto da un'auto questa mattina. L'incidente, la cui dinamica è al vaglio della polizia locale, è avvenuto alle 11 al rondò di via Sesto, in prossimità di uno degli accessi al centro commerciale Cremona Po. Sul posto un'automedica e un'ambulanza della Croce verde che ha trasportato il ferito all'ospedale di Cremona.

Sempre nel giorno di Pasqua, nella mattinata, altri tre incidenti hanno coinvolto altrettanti motociclisti. Alle 5.50 un 33enne è rimasto ferito in via Pippia a Cremona. Un'altra caduta a Livrasco (Castelverde), a mezzogiorno, ha avuto per protagonista un 27enne. Più grave l'incidente che è avvenuto a Casale Cremasco alle 11.25. L'impatto con l'asfalto ha provocato a una motociclista di 59 anni lesioni e contusioni piuttosto, ma la donna, per fortuna, non si trova in pericolo.