Chi ha un lavoro e chi no: la mappa di tutti i Comuni

La mappa dell’occupazione Comune per Comune. Un aggiornamento e un dettaglio mai visti prima. Con dentro tante sorprese. Per la prima volta può guardarsi allo specchio l’intera provincia di Cremona, per quel che concerne il lavoro. La novità, che va oltre i tradizionali dati Istat (tasso di tasso di occupazione su base nazionale, regionale e provinciale) si deve all’ultima frontiera del Data Journalism, in questo caso gestito da Il Sole 24 Ore, che ha compiuto un passo in avanti con la mappa ‘Chi ha un lavoro e chi no Comune per Comune pubblicata oggi sul sito www.ilsole24ore.com. Chiarito che il tasso di occupazione si riferisce alla popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni, e che un paio di municipalità non hanno dato per le recenti fusioni, vediamo subito a chi va il primato del Comune dove ci sono più occupati. Contrariamente a quanto si poteva supporre, non è Cremona, che, con il 71,24 % di occupati si piazza al terzo posto, preceduta da Persico Dosimo (71,38%) e San Daniele Po, il Comune più stakanovista della provincia, con un tasso di occupazione pari al 72,51%. Sopra il 70% si piazzano anche Sesto ed Uniti (70,07%), Corte de’ Frati (70,09%), Castelverde e Bonemerse, rispettivamente con 70,12 e 70,44 %.

