Finti volontari, tre anziani beffati in zona Po

CREMONA (21 aprile 2019) - Tornano a colpire in città i finti volontari che fanno leva sulla solidarietà per imbastire raggiri e furti. Almeno tre le incursioni avvenute in città negli ultimi tre giorni. A farne le spese altrettanti anziani, un uomo e due donne, tutti residenti in zona Po: hanno dato quasi 200 euro a due sedicenti volontari che hanno raccontato di raccogliere fondi a sostegno di una missione nel cuore dell’Africa e di un gruppo di orfani in Bolivia.

