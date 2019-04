Viabilità e sicurezza: Largo Manzella, è rivoluzione

SONCINO (21 aprile 2019) - Rivoluzionata la viabilità di largo Manzella, in corrispondenza della rotatoria più importante della città, punto d’ingresso per tutti gli automobilisti che da Cremona, Crema e Milano intendono raggiungere il centro oltre la cinta muraria. La ragione principale è la messa in sicurezza del tratto dopo la costruzione del nuovo maxi-parcheggio che aprirà a breve. Cambiano sia il senso di circolazione che le precedenze e in via Belvedere il limite di velocità scende a 30 km/h. Già rifatta la segnaletica orizzontale, cartelli in arrivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO