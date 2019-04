Aido, Duilio Villa in visita da papa Francesco

CASALBUTTANO (21 aprile 2019) - Il volontario dell’Aido Duilio Villa ha incontrato papa Francesco in Vaticano. Villa, 70enne geometra, consigliere regionale e segretario della giunta regionale, consigliere provinciale ed ex presidente dell’Aido di Casalbuttano, ha preso parte all’udienza privata organizzata in occasione della Giornata nazionale di donazione e trapianto di organi e tessuti. Insieme a lui nella splendida cornice della Sala Clementina di Palazzo Apostolico c’erano 450 volontari da tutta Italia, tra cui il presidente dell’Aido di Cremona Enrico Tavoni. «Ho stretto la mano ad un simbolo del nostro tempo. Mi hanno colpito l’umanità, il dono della sintesi, l’incisività delle parole del pontefice, la sua semplicità di approccio e la sua puntualità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO