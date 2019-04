Bimba di 4 anni sola in strada, messa al sicuro da una barista

CASTELLEONE (21 aprile 2019) - Da sola gironzolava confusa e impaurita nelle vie del centro. Una bimba nigeriana di quattro anni, uscita di casa approfittando della momentanea assenza della mamma, fatti due passi per strada ha finito col perdersi e alla fine sono stati i carabinieri di Castelleone a riconsegnarla alla famiglia. Decisiva anche la collaborazione di una barista, che ha notato l’anomala presenza della piccola, da sola, davanti al proprio locale. Per metterla al sicuro, l’ha invitata a entrare, le ha offerto un gelato e si è messa in contatto con i militari, peraltro tempestivi nel precipitarsi al bar e rintracciare poi la madre.

