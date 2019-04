Elezioni a Cremona, ecco i candidati di Forza Italia

CREMONA (20 aprile 2019) - «Abbiamo scelto persone di valore e stimate nella società, dotate di esperienza e di una conoscenza profonda del tessuto urbano, con tutti i suoi pregi e le sue criticità. Insieme a loro vogliamo sostenere il candidato del centrodestra Carlo Malvezzi per imprimere una vera svolta, contribuendo ad un progetto di rilancio della città che parta dalle esigenze di sviluppo economico e infrastrutturale, una ripartenza che muova dal centro storico, oggi abbandonato a sé stesso, fino alle periferie dimenticate, proiettando all’esterno la grandi potenzialità culturali ed economiche che la città possiede. Vogliamo una Cremona bella, vivibile, viva e dinamica, che torni a splendere diventando un efficace polo attrattivo per cittadini, famiglie ed imprese». E’ quanto dichiara il commissario provinciale di Forza Italia per la provincia di Cremona Massimiliano Salini alla presentazione della lista dei candidati di Forza Italia per le elezioni amministrative, che si è tenuta oggi davanti a Spazio Comune, in piazza Stradivari. Presenti all’incontro, oltre ai candidati, il vice commissario Fi Gabriele Gallina e il referente Fi per la città di Cremona Gianmario Beluffi.

Alciati Tiziana 52 casalinga Alquati Antonio 54 dottore commercialista Arata Maria Cristina 69 pensionata Arquati Raffaella 43 funzionario pubblico Ballestriero Fabiola Luna 29 operatrice sanitaria Boiciuc Marian Corneliu 44 operaio Bonotti Riccardo 66 dirigente Ats Valpadana Bruno Giuseppe 74 pensionato Calvi Roberto 56 architetto Everet Giorgio 67 pensionato Fasani Federico Ugo Maria 45 architetto Fazio Pietro 51 immiegato Fontana Gianni 72 pensionato Gandolfi Roberto 48 funzionario Inps Marcenaro Paolo 70 imprenditore Marchini Roberto 55 impiegato di banca Mazzoni Nicla 40 tecnico ambientale Milanesi Ernesta 78 pensionata Orlandi Fernando 55 operaio Orrù Anna Laura 50 impiegata Paola Angela 22 commessa Pellini Renato 80 pensionato Resemini Pierluigi 60 autista di autobus Ribera Rosario 69 imprenditore Rizzi Ugo 57 responsabile 118 Cr-Mn Simi Saverio Maria 27 selezione risorse umane Spirito Francesco 39 consulente legale Sriklad Chadasiri 51 massaggio terapista Tessaroli Ilaria 40 assistente di direzione Tozzi Rosa Maria Grazia 57 relazioni con il pubblico Zanardi Alessio 47 Informatore medico Zucchi Giorgio 49 dirigente d'azienda