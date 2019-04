Schianto sulla Padana Inferiore. Feriti e traffico in tilt

CAORSO (20 aprile 2019) - Circolazione bloccata e disagi nel primo pomeriggio lungo l’ex statale Padana Inferiore, a causa di un incidente alle porte della frazione Fossadello. In seguito ad uno scontro fra due mezzi uno è finito fuori strada, semi ribaltato in un canale. Sul posto per i soccorsi sono intervenute un’auto infermieristica della Croce rossa di Roveleto di Cadeo e un’ambulanza della Pubblica assistenza di Cortemaggiore, ma fortunatamente le ferite riportate da conducenti e passeggeri dei mezzi non sono sembrate gravi: i mezzi di soccorso sono ripartiti in direzione ospedale di Piacenza dove sono stati compiuti tutti gli accertamenti del caso.

