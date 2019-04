Telelaser a Sant’Ambrogio, la velocità nel mirino

CREMONA (20 aprile 2019) - E’ arrivata ieri la risposta della polizia locale alle proteste partite dai residenti del quartiere Sant’Ambrogio a seguito della sequela di incidenti stradali avvenuti nel corso delle ultime settimane. In mattinata gli agenti del comando retto da Pier Luigi Sforza hanno presidiato per alcune ore via San Francesco, la strada in senso unico che porta dalla rotatoria di via Bergamo-via Castelleone al cuore del quartiere.

I vigili erano dotati di Telelaser, il visore elettronico che riesce a verificare la velocità di un veicolo in avvicinamento puntandogli contro lo stesso ‘occhio elettronico’. In quella strada, molto trafficata la velocità massima è di trenta chilometri all’ora. Regolarmente annunciato dai cartelli piazzati all’inizio della via, gli agenti hanno svolto decine di controlli ed è fioccata qualche multa.

