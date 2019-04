Anche Galimberti contro Salvini: 'La direttiva è pura propaganda'

CREMONA (19 aprile 2019) - "La direttiva Salvini sull'intervento dei prefetti in sostituzione dei sindaci a difesa delle cosiddette zone rosse è inaccettabile e pura propaganda. Hanno ragione Giuseppe Sala ed i sindaci di Anci: la collaborazione con i prefetti c’è già, non abbiamo bisogno di nuovi podestà, non servono né poteri speciali, né strumenti di difesa più aggressivi per garantire la sicurezza, servono un grande lavoro di comunità e più risorse per la polizia municipale e per le forze dell’ordine". Sono parole del primo cittadino di Cremona, all'indomani delle dichiarazioni del ministro dell'Interno sui temi della sicurezza.

Se i sindaci non contrastano adeguatamente illegalità e degrado nelle proprie città, i prefetti sono «pronti ad intervenire per supplire» le carenze dei primi cittadini aveva detto Matteo Salvini sottolineando che "il Viminale e il decreto sicurezza offrono armi in più per combattere» occupazioni, degrado, abusivismo e illegalità. «In caso di sindaci distratti - ribadisce Salvini - c'è

sempre il supporto dei prefetti. Un esempio è l’ordinanza anti balordi del prefetto di Firenze Laura Lega, sulla base della quale emanerò a breve una direttiva che verrà applicata in tutta Italia».

