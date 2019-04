Caorso, Callori lascia in vista delle elezioni. Battaglia sotto choc

CAORSO (20 aprile 2019) - Colpo di scena a una settimana dal termine per la presentazione delle liste elettorali: Fabio Callori, il vice sindaco, si è dimesso. L’ha fatto con un’email arrivata ieri mattina al primo cittadino Roberta Battaglia, che si dice stupita, delusa e amareggiata. Una mossa che lascia intendere una discesa in campo del caorsano, da qualche settimana iscritto a Fratelli d’Italia, per il voto del 26 maggio: forse a fianco della lista civica annunciata nei giorni scorsi da Fabrizio Passera, anche se per il momento dai diretti interessati non ci sono dichiarazioni in merito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO