Welfare, arrivano 16 navigator

CREMONA (19 aprile 2019) - È stato pubblicato il bando per l’assunzione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di tremila ‘navigator’. Di questi, 16 arriveranno a rinforzare i Centri per l’impiego di Cremona e provincia. Intanto, sono 1.135 le domande di reddito di cittadinanza presentate a marzo e accolte in provincia di Cremona. Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio, circa il 51% dei beneficiarti vive nel capoluogo. Rapportato alla popolazione, il dato è di 31 sussidi erogati ogni mille abitanti. Una cifra che ci pone al sesto posto fra le province lombarde. Se il dato può essere interpretato come un indicatore della diffusione della povertà, è il territorio di Pavia con 57 domande accolte ogni mille abitanti quello che deve fare i conti maggiormente con questo problema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO