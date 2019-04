Ciocca: 'Ribaltare l'Europa

CREMONA (18 aprile 2019) ‘Ribaltiamo l’Europa’ è lo slogan di Angelo Ciocca, europarlamentare della Lega in corsa per le Europee, oggi in visita al quotidiano La Provincia, dove è stato intervistato dal direttore Marco Bencivenga. Con l'esponente del Carroccio è stato affrontato anche il tema delle elezioni a Cremona. E Ciocca crede nella vittoria di Carlo Malvezzi, che ha incontrato per l’aperitivo con i vertici locali della Lega.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO