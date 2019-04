Nozze combinate, 44 indagati

CREMONA (19 aprile 2019) - Organizzavano matrimoni combinati per i loro connazionali. Lo facevano tra un kebab e l’altro, dietro il banco di ‘Alì Baba’, in via Manzoni. Gli sposi sono tutti pakistani, le spose romene. Con qualche eccezione: è il caso, ad esempio, di una studentessa liceale diciannovenne di Cremona. Una ventina di matrimoni civili, il primo celebrato l’1 marzo del 2014, l’ultimo il 28 ottobre del 2017, al di qua e al di là del Po: Cremona, Gadesco Pieve Delmona, Castelvetro Piacentino, Fidenza, Fiorenzuola d’Arda, Salsomaggiore, Busseto e Alseno. Quarantaquattro indagati tra organizzatori, spose, sposi, testimoni degli sposi, interpreti degli sposi, persino qualche parente degli sposi. Le accuse vanno dal favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina al falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale. Il business, fino a 13 mila euro per un finto matrimonio, è stato stroncato dalla guardia di finanza.

