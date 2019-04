Anbi Lombardia, Lucchelli nuovo direttore

CREMONA (18 aprile 2019) - Cambio al vertice della direzione operativa per Anbi Lombardia, l’organizzazione che riunisce i Consorzi di bonifica e di irrigazione della Lombardia. Dopo più di vent’anni di direzione, infatti, Giorgio Negri ha lasciato l’incarico ed al suo posto è stata nominata Gladys Lucchelli, dirigente del Consorzio Est Sesia e commissario del Consorzio Oglio-Mella. Il passaggio di consegne è stato comunicato oggi nel corso dell’assemblea dell’Anbi Lombardia, ospitata a Cremona dal Consorzio di Bonifica Dunas (Dugali – Naviglio – Adda Serio). “Ringraziamo Negri per il lavoro svolto in questi anni – ha detto a margine dell’assemblea Alessandro Bettoni, presidente del Consorzio Dunas – e facciamo i nostri migliori auguri a Lucchelli, per un’azione efficace su tutto il territorio regionale”.

Nel corso dell’assemblea, i rappresentanti dei Consorzi regionali sono tornati sul tema della situazione idrica lombarda. “Abbiamo commentato con soddisfazione l’istituzione, da parte della Regione Lombardia, di un Tavolo permanente dedicato al tema dell’acqua – afferma Bettoni – ma proprio per questo motivo riteniamo opportuno non abbassare la guardia nonostante le piogge degli ultimi giorni: l’obiettivo infatti deve essere una profonda revisione dei regolamenti regionali, soprattutto per quanto riguarda le deroghe al deflusso minimo vitale e la gestione dei rapporti con i produttori di energia che trattengono l’acqua in quota”.

Il presidente di Anbi Lombardia, Alessandro Folli, ha ricordato come sia imminente l’erogazione da parte del ministero di finanziamenti per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento delle strutture irrigue. “Si tratta di una buona notizia – ha commentato ancora Bettoni –: il Consorzio Dunas infatti ha già pronti numerosi progetti ed auspica vivamente un finanziamento da parte dello Stato, a salvaguardia di un bene che appartiene a tutti e nella logica di promuovere interventi strutturali che limitino il ripetersi di situazioni di emergenza”.