Giovedì Santo, la messa crismale nella cattedrale di Cremona

CREMONA (18 aprile 2019) - Duomo affollato di sacerdoti, questa mattina, per la prima celebrazione del Giovedì santo, la Messa del crisma in cui vengono consacrati gli oli santi per l’amministrazione dei sacramenti (olio per l’unzione degli infermi, olio dei catecumeni, sacro crisma per le cresime e le ordinazioni). La messa - preceduta dalla processione tra palazzo vescovile e cattedrale - è stata presieduta dal vescovo di Cremona, Antonio Napolioni.

