Si butta sotto al treno e muore, circolazione ferroviaria ko

CASTELLEONE (18 aprile 2019) - Ha oltrepassato le sbarre del passaggio a livello, ha atteso l'arrivo del treno e si è lasciato travolgere dal convoglio. Gesto estremo di un 72enne, questa mattina alle 9.45, in località Guzzafame, zona di aperta campagna nel territorio di Castelleone. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto per l'uomo non c'era più nulla da fare. E' morto sul colpo. La circolazione ferroviaria lungo la linea Cremona-Treviglio è stata bloccata.