Pistola elettrica, la Municipale è pronta

CREMONA (18 aprile 2019) - La polizia municipale di Cremona è pronta ad avviare l’iter per perfezionare la dotazione del taser, la pistola elettrica in grado di risolvere parecchie situazioni difficili, in particolare quando bisogna bloccare in maniera repentina, senza ricorrere alle armi da fuoco, chi ha propositi offensivi. Sia che la procedura prenda corpo sulla scia delle decisioni prese dal governo (il piano è stato preannunciato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini) sia che la partita sia gestita a livello regionale (l’assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato ha delineato un percorso e trovato i finanziamenti), Cremona sarà della partita. Non sorprende, anche tenuto conto del fatto che da sempre la polizia locale di Cremona è, a livello di dotazioni, all’avanguardia. Il comandante Sforza: «Intervento sui regolamenti, poi approvvigionamenti e formazione».

