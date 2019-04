Sinistra per Cremona - Energia Civile: «Per una città solidale e inclusiva»

CREMONA (18 aprile 2019) - Oggi la lista civica Sinistra per Cremona - Energia Civile ha presentato i suoi candidati in sede elettorale. La lista si presenta a sostegno della ricandidatura del sindaco Gianluca Galimberti.

#cremonapertutti che tradotto significa, «dare continuità e nuova energia al percorso avviato nel 2014 per lavorare ancora insieme, per una città sempre più attenta ai bisogni delle persone, dove ci si senta meno soli e più solidali. A livello locale la politica diffusa e la partecipazione di tutti, dai giovani agli anziani, si può esprimere al meglio, costruendo insieme percorsi e azioni che diano pari dignità a tutti i cittadini».

Sinistra per Cremona Energia Civile è una lista civica, rappresenta un sentire comune che in questi anni ha intrecciato nella quotidianità dell’azione amministrativa l’esperienza di persone provenienti da mondi diversi uniti dall’impegno per una sinistra solidale, ecologista e pacifista.