Auto forza posto di blocco: scontro e cattura

CASTELVERDE (17 aprile 2019) - Prima forzano il posto di blocco, poi vengono speronati dai carabinieri e finiscono in manette per droga. Si tratta di due uomini di origini straniere: uno di loro è stato trasportato in ospedale, l’altro ammanettato e condotto in caserma. E’ successo oggi pomeriggio verso le 15.50 lungo la via Bergamo a San Martino in Beliseto all’altezza dell’incrocio che conduce poi sulla Quinzanese.

