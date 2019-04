Malvezzi al Maristella: «Necessario intervenire sulla viabilità»

CREMONA (17 aprile 2019) - Dopo la tappa a Cavatigozzi, prosegue il viaggio del candidato sindaco Carlo Malvezzi a contatto con i cittadini e i con i loro problemi, a partire dalla situazione delle periferie. Oggi è stata la volta del Maristella. «Dopo una mattinata tra la gente nel mercato del centro cittadino, dove ho trovato grande cordialità e sostegno da parte di tanti cittadini che mi incoraggiano a lavorare con grande impegno e convinzione per la mia città, nel pomeriggio ho visitato il quartiere delMaristella. Si tratta di un punto particolarmente importante per tutta la città, perché gli ingressi a Cremona devono essere belli, ordinati e ben curati. Rappresentano infatti il primo contatto con la città da parte di chi entra, e l’ultimo per chi la lascia. Sono luoghi che rivestono un’importanza fondamentale».

Per quanto riguarda gli aspetti concreti relativi al quartiere Maristella, Malvezzi si è confrontato con i cittadini in particolare sul tema della viabilità: «Esiste un progetto per la realizzazione dell’aiuola spartitraffico all’ingresso del centro abitato - spiega Malvezzi - ma questo progetto è stato abbandonato in qualche cassetto ed è stato lasciato lì a marcire. Noi vogliamo rispolverarlo e realizzarlo, per mettere in sicurezza gli accessi e le uscite dalle vie Maris, Volontari del Sangue e Agreste. Il Maristella è diviso da una strada ad alto scorrimento con oltre 12.000 passaggi giornalieri. Occorre più sicurezza per le auto e per i pedoni. Anche le piste ciclabili sono pericolose nello tratti in cui intersecano le strade di accesso al quartiere. Per non parlare della mancanza dei giochi per i bambini e l’assenza di panchine e di cestini, l’assenza dell’illuminazione pubblica della ciclabile di via Persico,così come è stato spesso sottolineato dal Comitato di quartiere».

In questo contesto si colloca però «la positiva presenza nel quartiere della società Sported, che oggi ho voluto visitare. La presenza di questa realtà richiede un potenziamento della zona a parcheggio per ospitare i tanti atleti che frequentano il centro sportivo». Insomma: «C’è tanto da fare e noi ce la metteremo tutta per recuperare il tempo perduto».

