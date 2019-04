Invasioni Botaniche, l'edizione 2019 a suon di musica

CREMONA (17 aprile 2019) - Una sinfonia di profumi e di colori, un andante mosso con brio per un fine settimana all’insegna delle ‘Invasioni botaniche' che porteranno fiori, orti e affini nel centro della città. Oggi il fine settimana più profumato e colorato dell’anno, ‘Le invasioni botaniche’ del prossimo 27 e 28 aprile, è stato presentato nella sede di Confcommercio. A organizzare la due giorni floreale con tema la musica in tutte le sue accezioni e la botanica in tutte le sue più diversificate declinazioni estetiche e culturali sono Confcommercio, Botteghe del Centro, Sgp Eventi e PubliA, con main sponsor CremonaPo. A fare gli onori di casa il presidente Vittorio Principe che insieme ad Eugenio Marchesi hanno presentato i diversi attori che hanno reso possibile la kermesse.

