Addio alla rete dei filobus, più sicurezza

CREMONA (18 aprile 2019) - Prima di tutto la sicurezza: si è conclusa fra lunedì notte e martedì la rimozione del tratto di vecchia rete filobus che correva sopra via Ghisleri, dall’incrocio con via Buoso da Dovara fino a via Rialto e via Marmolada, lì dove i fili erano stati parzialmente strappati in seguito all’urto accidentale di una gru all’intersezione Giuseppina – Dovara – Ghisleri. Risolto il problema contingente, però, rimane la necessità di smantellare il resto di linea ancora presente in città. E si tratta di chilometri di direttrice sostanzialmente abbandonata da anni, senza né capo né coda, in alcuni punti già a pezzi anche nei suoi ancoraggi causa assenza di manutenzione e ormai in disuso dal 2012.

