Monticelli, dal Po affiorano reperti di un mammuth

MONTICELLI D'ONGINA (18 aprile 2019) - Un dente e parte della mandibola di un mammuth vissuto tra i 20 e i 40mila anni fa sono stati ritrovati lungo uno spiaggione del fiume Po in località Olza. Ad imbattersi nei reperti è stato Paolo Bianchini, operaio comunale che ne ha subito compreso l’importanza: «Spesso vado in barca o passeggio sulle rive, ma non mi era mai capitata una cosa del genere – spiega proprio Bianchini –. Circa una settimana fa, a causa della secca, fra la sabbia ho notato qualcosa di strano. Ho preso in mano l’osso e l’ho ripulito, intuendo potesse trattarsi proprio di un dente». La conferma è arrivata segnalando il ritrovamento agli esperti.

