Nato il comitato promotore cremonese della Sinistra Europea

CREMONA (17 aprile 2019) - Con l'assemblea territoriale di ieri sera, presso il Centro Arci di Via Speciano, si è costituito ufficialmente il Comitato Promotore Cremonese della nuova Lista “La Sinistra”, per iniziativa di una rete ampia di cittadine e cittadini attivi, variamente impegnati nei mondi del lavoro e della solidarietà, della cultura e della partecipazione, nelle diverse forme del volontariato e dell'associazionismo, dell'attivismo civico, sindacale e politico.

Nel corso dell'assemblea, alla quale hanno partecipato attivamente circa 50 persone espressione variegata della sinistra sociale cremonese - sono state portate numerose testimonianze personali di vita, a partire dalle condizioni materiali quotidiane delle classi popolari. La crisi economica e morale, le difficoltà e la fatica nel lavoro, la compressione dei diritti e lo smantellamento del welfare, le contraddizioni nell'integrazione con le nuove comunità migranti, l'attacco alle libertà civili, l'impatto devastante del modello di sviluppo distruttivo sul paesaggio e sull'ambiente: queste le esperienze maggiormente richiamate dai molteplici interventi, che si sono confrontati con le proposte concrete degli 11 punti del Programma “per cambiare e salvare Europa”.

"Siamo europeisti, per tutta un'altra Europa, egualitaria e libertaria, dei cittadini e dei popoli". Questo l'incipit dell'appello cremonese "per rifondare l'Europa su un nuovo Umanesimo, contro la disumanità praticata delle politiche neoliberiste e la barbarie annunciata della deriva nazionalista". A partire dalla costruzione di un nuovo soggetto politico europeo che sceglie la dimensione continentale dell'impegno e della lotta per cercare una via d'uscita a sinistra dalla crisi permanente e affrontare le contraddizioni della globalizzazione capitalistica, per la salvezza dell'Umanità e il futuro del Pianeta.

Con questo animo e queste ragioni, anche a Cremona nasce dunque la nuova Lista "La Sinistra", una proposta "ambientalista antirazzista femminista" promossa dalle soggettività e dalle collettività che fanno riferimento alla Sinistra Europea e al campo largo rosso-verde del Gruppo Parlamentare del GUE/NGL (Sinistra Unita Europea / Sinistra Verde Nordica). Una confluenza aperta e innovativa, unitaria e plurale, di donne e uomini, comitati e associazioni, movimenti e forze politiche che si incontrano sulla strada maestra dell'alternativa civile e sociale democratica e progressiva alla spirale perversa tra neoliberismo e nazional-populismo.

In conclusione di questo primo incontro, sono state raccolte le adesioni individuali ed avviata la campagna di autofinanziamento, è stato definito un primo programma di azioni e iniziative sociali per informare e discutere con la cittadinanza e le comunità della realtà territoriale cremonese, cremasca e casalasca.

Le adesioni possono ancora essere inviate anche all'indirizzo mail: lasinistraeuropea.cr@libero.it

Informazioni, materiali e iniziative sulla nuova Pagina Facebook: www.facebook.com/lasinistraeuropeacremona

Il primo atto del nascente Comitato Promotore sarà la convocazione nei prossimi giorni di una conferenza-stampa quale atto di informazione democratica e presentazione pubblica del progetto politico, delle adesioni individuali, del programma di attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO