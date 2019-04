Zagni, il tour Scùulteme

CREMONA (17 aprile 2019) - Le prime adesioni sono già arrivate, e nella mattinata di ieri c’è stato il primo incontro. Entra nel vivo #ZagniSculteme, l’iniziativa del candidato vicesindaco Alessandro Zagni per incontrare i cremonesi. «Io — spiega l’esponente della Lega — sono innamorato della mia città e vivo in mezzo a tante persone che, come me, vogliono cambiare e rilanciare Cremona. Mi fermano in moltissimi e mi fanno sentire la voglia di cambiamento. Spesso si parla anche in dialetto e da qui mi è venuta l’idea di creare questo hashtag cremonese al cento per cento. Soltanto coinvolgendo direttamente chi vive e conosce la città si possono conoscere le problematiche e trovare insieme soluzioni per risolverle».

L’iniziativa è stata lanciata con un post su Facebook: «Té Zagni, scùulteme! È la frase che mi sento più spesso dire in questi giorni. E io sono qui per ascoltarvi! Il lavoro, un progetto, qualcosa da sistemare, un’idea per il quartiere dove vivete. Scrivetemi qui sotto o contattatemi, e io passerò a trovarvi».

