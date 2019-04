Guida bus della gita scolastica senza aver riposato, sanzionato

CREMONA (16 aprile 2019) - La polizia stradale di Lucca ha sanzionato l’autista di un bus che stava conducendo a Grosseto una scolaresca, poiché guidava da troppo tempo. E' accaduto ieri sulla A/12, presso l’area di servizio Versilia ovest, quando una pattuglia della sottosezione di Viareggio (Lucca) ha fermato il mezzo con a bordo 58 persone, tra studenti e accompagnatori, partito nella mattinata da Cremona. I poliziotti hanno analizzato la scatola nera del pullman accorgendosi che il conducente, nelle ultime due settimane, non aveva mai effettuato un turno di riposo completo, come invece previsto dalla vigente normativa. Ma la gita non è saltata, poiché sul posto dopo qualche ora è giunto un altro autista che, dopo i controlli dei poliziotti, ha ricevuto da loro disco verde.

