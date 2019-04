Giovani Industriali, Chiara Ferrari eletta presidente

CREMONA (16 aprile 2019) - Chiara Ferrari è il nuovo presidente del Gruppo Giovani industriali di Cremona. È stata eletta all’unanimità nell’assemblea privata che si è tenuta oggi alle ore 16 presso la sede dell’Associazione Industriali Cremona. Succede a Marco Tresoldi che ha guidato i Giovani nell’ultimo triennio. Nel nuovo Consiglio Direttivo, per il mandato 2019-2022, composto da 7 elementi, ci sono due donne e cinque uomini. Sono stati eletti:

Francesco Bosisio – Impea Srl – metalmeccanico – Piadena

– Impea Srl – metalmeccanico – Piadena Matteo Galbignani – Seri-Art Srl – grafici cartotecnici – Cremona

– Seri-Art Srl – grafici cartotecnici – Cremona Leonardo Ghidetti – Onsize Srl – terziario – Cremona

– Onsize Srl – terziario – Cremona Giovanni Ogliar Badessi – Etc Srl – metalmeccanici siderurgici – Bagnolo Cremasco

– Etc Srl – metalmeccanici siderurgici – Bagnolo Cremasco Nicolò Rivaroli - Scatolificio Rivaroli Josè Snc – grafici cartotecnici – Scandola Ravara

“Sono molto soddisfatta e intendo mantenere il lavoro fatto da Marco Tresoldi in questi tre anni” – dichiara Chiara Ferrari -. “Il Gruppo è una palestra di apprendimento. E' importante partecipare. Il tempo dedicato al Gruppo ti restituisce tanto: confrontare idee, esperienze e competenze fa crescere il bagaglio di conoscenze di ogni imprenditore proprio perché questi insegnamenti non li puoi apprendere in nessuna scuola. Mi piacerebbe ampliare ulteriormente il Gruppo mantenendolo solido. La speranza è anche quella di riuscire a far partire nuovi progetti per accrescere il contributo dei Giovani Industriali di Cremona sul territorio. In ambito di Education, la nostra delega principale, continueremo i progetti iniziati, ed anzi, cercheremo di potenziarli proprio per rinforzare quel ponte fondamentale scuola-lavoro. Così come tutti i temi legati alla ricerca, alla scuola, all'università e allo sviluppo rimarranno i nostri punti fermi. Mi piacerebbe poi approfondire alcuni temi anche attraverso best practice, visite aziendali e contributi che ci permettano di crescere come imprenditori. Vorrei che la voce dei Giovani Industriali si facesse sentire sul territorio forte e chiara”.



“Lascio un Gruppo che mi ha dato tanto.” – dichiara Marco Tresoldi – “Ho avuto modo di confrontarmi con colleghi imprenditori su più fronti, abbiamo portato avanti e sviluppato una buona squadra, solida e intraprendente. Faccio un grande in bocca al lupo a Chiara che sono certo saprà trarre dal mandato tutte le opportunità per far crescere ulteriormente il Gruppo e per lasciare il segno sul territorio.”

