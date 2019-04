Via le slot, arriva il calciobalilla

CORTE DE' FRATI (17 aprile 2019) - Via le slot rovina famiglie, ecco il calciobalilla. Detto, fatto: il 41enne Marco Rozzi del bar Al 56 di piazza Roma mantiene la parola data e sostituisce i tre videopoker prima attivi nel suo locale con il biliardino. «Bella sensazione – commentano lui e la compagna e co-titolare Laura Milini – veder giocare adolescenti o i bambini con i loro genitori e sentire delle sane risate. Chi perdeva alle slot poi diventava scontroso. Ora invece all’interno del locale c’è tutto un altro clima. E a breve partiranno tornei di biliardino per far divertire i ragazzi».

