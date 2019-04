Verifiche sismiche alla scuola Martiri della Libertà

CREMONA (16 aprile 2019) - L’Amministrazione comunale ha disposto da tempo il monitoraggio degli edifici scolastici al fine di garantirne la sicurezza sotto diversi aspetti: tenuta di soffitti e controsoffitti, rimozione dell’amianto, analisi della vulnerabilità sismica. Gli esiti relativi alle verifiche di sicurezza sulla vulnerabilità sismica commissionate su quattro edifici scolastici hanno indicato la necessità di ulteriori approfondimenti sulla struttura della scuola dell’infanzia Martiri della Libertà di via dei Classici, mediante prove ed indagini strumentali, anche invasive. Per consentire le necessarie verifiche si rende necessario interrompere le attività all’interno della struttura collocando in via temporanea alunni e personale della scuola Martiri della Libertà alla scuola dell’infanzia Agazzi e alla scuola primaria Monteverdi, site nello stesso quartiere. Le ulteriori indagini sono finalizzate a valutare, nel più breve tempo possibile, la tipologia degli interventi da mettere in atto. L’Amministrazione scusandosi con i genitori per il disagio arrecato, ha ritenuto doveroso informarli che la garanzia della sicurezza degli edifici scolastici costituisce una indiscutibile priorità.

