Scontro tra auto e scooter, anziano al pronto soccorso

CREMONA (16 aprile 2019) - Un altro incidente stradale, sempre in via Filzi, con contorno di polemiche per la scarsa sicurezza della strada e degli stessi abitanti. Questa volta, poco prima delle 11, si è verificato uno scontro tra una vettura e uno scooter all'altezza dell'incrocio con via Costantino Lazzari. Protagonisti un 76enne e un 79enne, ad avere la peggio l'anziano in sella allo scooter portato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore per accertamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO