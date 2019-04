Schiacciato da un rullo di plastica, muore il cremonese Marco Bedani

FUCINE DI OSSANA (16 aprile 2019) - Si era trasferito da Cremona a Celentino di Pejo, in Trentino, da una ventina di anni. Operaio nella fabbrica della Film Solutions, ex Caleppiovinil, il 53enne cremonese Marco Bedani è morto a Fucine di Ossana durante il turno di notte, schiacciato da un pesante rullo di plastica caduto da un macchinario e che lo ha travolto. Il cremonese è stato immediatamente soccorso dai colleghi che hanno allertato la Centrale Unica Emergenza 112; prelevato dall'elicottero dei vigili del fuoco, Bedani è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, non ce l'ha fatta.

