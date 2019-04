Patente falsa e nessuna assicurazione, presi

CREMONA (15 aprile 2019) - Polizia stradale impegnata nel fine settimana appena passato. Le pattuglie della sezione di Cremona hanno accertato quattro guide in stato di ebbrezza alcolica, sequestrato un veicolo che stava circolando senza la prevista copertura assicurativa, con tutti i rischi che comporta, e ritirato complessivamente sette patenti e nove carte di circolazione.

In particolare, nella serata di venerdì in tangenziale, a finire nei guai è stato un cittadino indiano: fermato dagli uomini del vice questore aggiunto Federica Deledda per un normale controllo, è stato denunciato a piede libero perché trovato in possesso di una patente di guida estera falsa. Il documento contraffatto è stato sequestrato e lo straniero è stato sanzionato anche per guida senza patente, con fermo amministrativo per quattro mesi dell’autovettura. Sabato sera in A21 è stato invece bloccato un romeno che, alla verifica delle generalità, è risultato colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica della Corte d’Appello di Bologna. Doveva scontare la pena di un anno per furti commessi nel 2008 a Ferrara: è stato associato alla casa circondariale di Cremona.

