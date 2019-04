Tir s’infila in una stradina, bloccato: autista multato

SORESINA (16 aprile 2019) - S’infila in una stradina sterrata in cui (per ovvi limiti di peso) non potrebbe transitare e finisce con le ruote in una roggia. Intrappolato e senza la possibilità di uscire autonomamente dal fosso, il Tir che ieri mattina a Soresina ha imboccato forse erroneamente un sentiero campestre oltre via Arderico è stato recuperato non senza fatica da un altro mezzo (specializzato in recuperi di questo genere) inviato dall’azienda di autotrasporti per la quale stava effettuando una consegna. L’intervento è stato coordinato dalla polizia locale di Soresina, e gli agenti hanno inevitabilmente multato il conducente per non aver rispettato il divieto d’accesso per i veicoli superiori a 6,5 tonnellate.

