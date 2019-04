Sbarre divelte, il responsabile si è autodenunciato

CASTELLEONE (15 aprile 2019) - Ha ammesso le sue responsabilità e si è autodenunciato l’autore dell’incidente che domenica pomeriggio intorno alle 16 ha mandato in tilt per un'ora e mezza il passaggio a livello di via Solferino. L’uomo, un castelleonese, non si è dato alla fuga: poche ore dopo aver abbattuto la sbarra si è presentato ai carabinieri di via Sgazzini e ha raccontato l’accaduto, confessando ai militari la propria negligenza e il tentativo, evidentemente non riuscito, di oltrepassare i binari evitando le protezioni metalliche già in discesa.

