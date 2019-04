Incendio alla centrale elettrica, i pompieri evitano il blackout

CREMONA (15 aprile 2019) - L’allarme lo hanno lanciato prima alcuni residenti, spaventati dal boato «simile a quello che provoca una bomba», e poi un automobilista che, transitando in macchina al fianco della centrale, si è accorto della nuvola di fumo bianco e denso che si alzava dalle colonnine. Erano le 15 ed è iniziata a quell’ora la mobilitazione dei vigili del fuoco: incendio - e intervento da gestire con la massima cautela - alla cabina primaria di distribuzione dell’energia elettrica della città, quella che collocata in via Persico e di competenza di Enel, nello specifico di E-Distribuzione, garantisce corrente ad un quarto della città, in sostanza tutta la porzione est. E il rischio, mentre i pompieri con la scala superavano la recinzione da via Arata, era proprio che saltasse il sistema. Non è successo.

