Scuolabus, caos tariffe: rincari del 50% ma l’atto è errato

PIZZIGHETTONE (16 aprile 2019) - La pubblicazione di una delibera di giunta dalla quale si evince l’aumento delle tariffe scuolabus ha scatenato la rivolta dei genitori e la dura reazione del gruppo di minoranza Pizzighettone chiama; il sindaco Luca Moggi parla però di «errore materiale» degli uffici nel riportare le cifre e si dice dispiaciuto per la «becera strumentalizzazione messa in atto da una parte dell’opposizione». Per i chiarimenti oggi i genitori saranno ricevuti in municipio. Tutto è partito da un documento approvato il 27 marzo: «I rincari che hanno allarmato - spiega il consigliere Bruno Tagliati - erano in media del 50%. Adesso parlano di errore degli uffici ma da qualcuno la direttiva sarà pur arrivata. La verità è un’altra: la giunta ha ritirato la delibera e fatto marcia indietro perché si è alzata la protesta dei genitori.

